Токио, , 15:23 — REGNUM Японская автокомпания Honda представила спортивный хэтчбек Civic Type R TC за 88 тыс. долларов (5,5 млн рублей), построенный в рамках клиентской гоночной программы Honda Performance Development (HPD). Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Компания Honda создала гоночный Civic Type R TC Tarantas.new

Гоночное авто специалисты подразделения HPD создали для клиентской гоночной программы. Модель адресована тем командам, которые будут участвовать в гонках SRO TC Americas.

Построен спорткар на основе предшествующей модели Type R. Авто имеет стандартный кузов, однако на нём появились некоторые изменения, в числе которых новая решётка радиатора, капот со множеством отверстий для охлаждения мотора и аэродинамический обвес.

В качестве агрегата машина имеет турбированный мотор VTEC Turbo объёмом 2 л. Его мощность будет настроена на отдачу от 274 до 335 л. с. Также к мотору можно будет подключить различные блоки управления.

Стоит отметить, что гоночный автомобиль имеет 6-позиционную «механику» с усиленными третьей и четвёртой передачами.

Напомним, в начале декабря нынешнего года компания Honda представила пикап Rigdeline 2020 модельного года. Новое авто получило новейшее техническое оснащение. Продаётся модель в четырех комплектациях: MIA, RTL, RTL-E и Black Edition.

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