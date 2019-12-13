Токио, 13 декабря 2019, 15:23 — REGNUM Японская автокомпания Honda представила спортивный хэтчбек Civic Type R TC за 88 тыс. долларов (5,5 млн рублей), построенный в рамках клиентской гоночной программы Honda Performance Development (HPD). Об этом сообщается на сайте Carscoops.
Гоночное авто специалисты подразделения HPD создали для клиентской гоночной программы. Модель адресована тем командам, которые будут участвовать в гонках SRO TC Americas.
Построен спорткар на основе предшествующей модели Type R. Авто имеет стандартный кузов, однако на нём появились некоторые изменения, в числе которых новая решётка радиатора, капот со множеством отверстий для охлаждения мотора и аэродинамический обвес.
В качестве агрегата машина имеет турбированный мотор VTEC Turbo объёмом 2 л. Его мощность будет настроена на отдачу от 274 до 335 л. с. Также к мотору можно будет подключить различные блоки управления.
Стоит отметить, что гоночный автомобиль имеет 6-позиционную «механику» с усиленными третьей и четвёртой передачами.
Напомним, в начале декабря нынешнего года компания Honda представила пикап Rigdeline 2020 модельного года. Новое авто получило новейшее техническое оснащение. Продаётся модель в четырех комплектациях: MIA, RTL, RTL-E и Black Edition.
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