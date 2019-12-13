Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles зарегистрировал в российском патентном бюро пикап Jeep Gladiator. Документ о регистрации размещён на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Несмотря на то, что получение патента не означает, что автокомпания непременно будет поставлять модели в Россию, тем не менее этот факт служит оптимистичным признаком.

Выпускается модель Jeep Gladiator с января 2019 года на автопредприятии в американском штате Огайо.

На авторынке в Соединённых Штатах несмотря на высокую стоимость среднеразмерный пикап пользуется хорошим спросом. Так, по итогам третьего квартала текущего года он обогнал по продажам Nissan Navara.

Jeep Gladiator продаётся кроме местного рынка в соседних Канаде и Мексике, а с 2020 года его станут продавать и в Австралии.

В качестве агрегата у пикапа установлен 285-сильный бензиновый мотор V6 Pentastar объёмом 3,6 л. Он имеет систему непосредственного впрыска и систему деактивации части цилиндров при небольших нагрузках. Двигатель работает с 6-скоростной «механикой» или с 8-скоростным гидромеханическим «автоматом».

Ранее на Sema Show в Лас-Вегасе техасские тюнеры из компании Hennessey Performance Engineering представили пикап Jeep Gladiator Hennessey Maximus мощностью 1000 «лошадей». На производство одного авто уходит около четырех месяцев. Стоимость рестайлингового Jeep Gladiator составляет 200 тыс. долларов (около 12,8 млн рублей).

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