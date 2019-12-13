Сеул, , 13:38 — REGNUM Автокомпания KIA зарегистрировала в патентном бюро Южной Кореи новый фирменный логотип, который могут получить будущие машины автопроизводителя. Об этом сообщает Motor1.

Новый фирменный логотип KIA Autostat

Логотип представляет собой соединенные одной линией буквы. Эмблема может быть выполнена как в черном, так и в белом цветах. Стоит отметить, что надписи с похожей стилистикой автокомпания использовала на концепте электрокара Imagined by Kia, который был представлен на Женевском автомобильном салоне в марте 2019 года.

Вполне возможно, что новый логотип могут получить будущие автомобили Kia с гибридными или полностью электрическими агрегатами. Более того, уже сейчас бренд продает некоторые свои машины под индивидуальными логотипами. Так, например, в Южной Кореи лифтбек Stinger предлагается с эмблемой «Е», а для вседорожника Mohave последней генерации дизайнеры KIA создали отдельный уникальный логотип.

Напомним, с января по ноябрь текущего года в России было продано 207 888 автомобилей компании KIA. Это на 0,8% меньше уровня января-ноября прошлого года. Что же касается ноября 2019 года, то за этот месяц в России было реализовано 19 606 южнокорейских моделей KIA — на 6,7% меньше, чем в 2018 году.

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