Токио, , 12:35 — REGNUM Дизайнер Tata Motors Риккардо Анджелини представил свое видение нового гиперкара от Koenigsegg. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Рендер концепта гиперкара Koenigsegg Ghost Tarantas.news

Сейчас модельная линейка марки Koenigsegg представлена автомобилями Jesko и Regera. По словам главы компании Кристиана фон Кенигсегга, на данный момент в разработке находится бюджетный гибридный суперкар. Дизайнер Анджелини в рамках проекта Koenigsegg Sketch Challenge представил, как может выглядеть новый супреркар от Koenigsegg.

Проект был запущен главным дизайнером Koenigsegg Сашей Селипановым. Он пригласил дизайнеров для создания гиперкара мечты.

Анджелини является дизайнером экстерьера для Tata Motors. Несмотря на то, что его творение опирается на наработки некоторых предыдущих моделей Koenigsegg, концепт Анджелини уникален.

Концепт выделяется выпуклыми колесными арками, тонкими полосками светодиодных фонарей. По замыслу дизайнера, по бокам автомобиля должны находиться воздуховоды, которые обеспечивают увеличение прижимной силы.

Также, стоит отметить, что в представленном концепте на задней части находится огромное крыло, объединенное с диффузором.

Напомним, компания Mercedes Benz India приступила к продажам в Индии люксового вседорожника G 350 d с дизельным мотором. Данная модель собирается на заводе немецкой марки в индийском городе Мумбаи. Самая дешёвая его версия стоит от 15 млн рупий (около 13,5 млн рублей).

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