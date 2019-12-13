Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac (принадлежит General Motors) собирается отказаться от использования буквенно-цифровых символов в названии таких автомобилей, как CT4 и CT5. Об этом сообщает американское издание Car and Driver.

Компания намерена вернуться к реальным названиям своих моделей, таких как Eldorado и Escalade. Сделать это она планирует к 2022 году. Первым автомобилем, который будет обладать реальным именем, станет электрифицированный Cadillac. Представлен электрокар будет еще в 2019 году. Следующие переименования будут происходить с выходом новых моделей марки.

По словам пресс-секретаря компании Cadillac Кэти Минтер, некоторые названия могут быть заимствованы из наследия Cadillac, но предполагается также, что появятся новые.

Напомним, в настоящее время Escalade является единственной новой моделью Cadillac с реальным названием. Впервые компания перешла на буквенно-цифровое обозначение в наименовании своих авто в начале 2000-х годов, когда представила новые модели CTS и SRX.

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