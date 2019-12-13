Токио, , 11:32 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил пикап Rigdeline 2020 модельного года. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Новинка получила более современное техническое оснащение и самые последние технологии. Для покупателей автомобиль будет доступен в четырех комплектациях: MIA, RTL, RTL-E и Black Edition.

При этом комплектация MIA является по сути предыдущей базовой версией RT. Вместе с тем стоит отметить, что стоимость базовой версии значительно увеличилась. Её цена составляет порядка 35 тыс. долларов (около 2,2 рублей).

В начальной комплектации покупатели получат новейшую мультимедийную систему, которая поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в этой версии доступны система удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

В качестве силового агрегата уже в базовой комплектации автопроизводители установили в Rigdeline 280-сильный 3,5-литровый мотор, который сочетается с современным 9-скоростным «автоматом». Привод 4×4 доступен клиентам за дополнительную плату.

У дилеров обновлённое авто появится 16 декабря 2019 года.

Напомним, компания Honda представила в Таиланде седан City нового поколения. Седан построен на платформе хэтчбека Fit. Сообщается, что новая модель будет продаваться на автомобильных рынках: Австралии, Азии, Латинской Америки и Южно-Африканской Республики. Продажи автомобиля начнутся в Таиланде в конце 2019 года.