Токио, , 11:11 — REGNUM «Прощальная» версия Mitsubishi Pajero, появившаяся на авторынке в Японии в начале мая 2019 года, получила премиальное исполнение. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

В новом премиальном исполнении легендарного внедорожника есть ряд косметических доработок и расширенный набор опций. Автопроизводители создали радиаторную решетку в другом оформлением и собственным логотипом, а на капоте появилась надпись золотистого цвета с названием модели. Стоит отметить, что на крыльях и дверях автомобиля красуются стильные наклейки.

Что касается салона, то он получил отделку со вставками из натурального дерева. Обивка кресел в автомобиле комбинированная, состоящая из высококачественной кожи и алькантара. Также в финальном исполнении модели имеется новейшая мультимедийная система с десятью динамиками и одним сабвуфером.

В движение вседорожник приводит 174-сильный бензиновый агрегат V6 рабочим объемом 3 л, работающий с 5-скоростным «автоматом».

Напомним, компании Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors приступили к переговорам о создании совместного предприятия (СП) по разработке новых технологий в сфере автономного вождения и электродвигателей. План создания СП и инвестиционные коэффициенты автокомпаний будут обнародованы до конца года.

Читайте также: В России в продажу поступают последние 500 экземпляров Mitsubishi Pajero