Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Американская компания Jeep представила гибридные варианты внедорожников Renegade и Compass. Об этом сообщает британский журнал Auto Express.

Заказать новые гибриды Renegade и Compass можно будет в январе следующего года. Сообщается также в июле 2020 года компания выпустит гибридную версию внедорожника Wrangler.

Новая гибридная установка будет состоять из 1,3-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, соединенного с электродвигателем. Мощность двигателей, установленных на Renegade, будет составлять 187 л. с. или 237 л. с. Compass будет доступен только с мотором мощностью 237 л. с., что сделает его самой мощной версией внедорожника в линейке Jeep.

Обе модели оснащены новой электрической полноприводной системой Jeep. Передние колеса приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, а задние колеса — электродвигателем, который генерирует 260 Нм крутящего момента.

Напомним, компания Jeep планирует выпустить новый ультракомпактный внедорожник к 2022 году.

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