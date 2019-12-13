Нижний Новгород, , 09:40 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda начала выпускать по полному циклу на заводе в Нижнем Новгороде компактный кроссовер Skoda Karoq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda также планирует выпускать Karoq на заводе в Братиславе. Там производство должно стартовать осенью 2020 года.

«С момента выхода на рынок в октябре 2017 года Skoda Karoq радует клиентов во всем мире. Спрос на него значительно превышает предложение. Благодаря производственной сети Volkswagen Group теперь мы можем выпускать еще больше автомобилей данной модели и тем самым отвечать стабильно высокому спросу на наш компактный SUV», — заявил член Совета директоров Skoda AUTO, ответственный за производство и логистику Михаэль Оэльйеклаус.

Ранее стало известно, что Skoda Karoq начнут продавать в России в первом квартале 2020 года.

Напомним, на нижегородском автозаводе также производятся чешские модели Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

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