Нижний Новгород, 13 декабря 2019, 09:40 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda начала выпускать по полному циклу на заводе в Нижнем Новгороде компактный кроссовер Skoda Karoq. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Skoda также планирует выпускать Karoq на заводе в Братиславе. Там производство должно стартовать осенью 2020 года.
«С момента выхода на рынок в октябре 2017 года Skoda Karoq радует клиентов во всем мире. Спрос на него значительно превышает предложение. Благодаря производственной сети Volkswagen Group теперь мы можем выпускать еще больше автомобилей данной модели и тем самым отвечать стабильно высокому спросу на наш компактный SUV», — заявил член Совета директоров Skoda AUTO, ответственный за производство и логистику Михаэль Оэльйеклаус.
Ранее стало известно, что Skoda Karoq начнут продавать в России в первом квартале 2020 года.
Напомним, на нижегородском автозаводе также производятся чешские модели Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.
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