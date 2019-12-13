Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник. Об этом со ссылкой на главу Jeep European Brand Marketing Марко Пигоцци сообщает британский журнал Auto Express.

Американская компания намерена выпустить автомобиль, который станет конкурентом японского Suzuki Jimny. В линейке компании новинка будет ниже Renegade.

По словам Пигоцци, новый мини-джип будет почти четыре метра в длину, то есть немного длиннее, чем Suzuki Jimny, но короче, чем новый Nissan Juke.

Учитывая планы Jeep по электрификации (с запуском PHEV Renegade и Compass), вероятно, что появится электрифицированная разновидность новой модели.

Если слияние FCA и PSA произойдет, то новый ультракомпактный внедорожник может получить платформу от Peugeot-Citroen.

Напомним, президент Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Кристиан Мёньер недавно заявил, что в планах компании расширить модельную линейку Jeep и выпустить десять плагин-гибридных внедорожников. Причем некоторые модели будут полностью электрическими.

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