Берлин, , 08:54 — REGNUM По шпионским изображениям новой BMW 6 Series GT, который появились совсем недавно, специалисты «Колёса.ru» представили свое видение данной модели. Рендеры опубликованы на их сайте.

Рендер BMW 6 Series GT Kolesa.ru

BMW 6 Series GT на тестах покрыта плотной камуфляжной пленкой, что мешает рассмотреть, что нового появилось у модели. Зачастую все модели немецкой марки после обновления получают новую заднюю оптику, поэтому специалисты компании заднюю часть кузова новинки сделали такую же, как и у X5 последнего поколения.

Вполне возможно, что внутри машины появится более современная техника, которая будет состоять из мультимедийной системы и новой цифровой панели приборов, поскольку именно так поступила немецкая компания в отношении последних моделей авто.

Силовая установка, возможно, также изменится. Ожидается, что в линейке двигателей появится гибридная версия, которая будет состоять из шестицилиндрового турбированного двигателя на 3 л мощностью 380 «лошадей».

Напомним, дебют обновленной BMW 6 Series GT ожидается в 2020 году.

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