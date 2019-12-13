Москва, , 03:43 — REGNUM Хостинг Youtube уже сутки испытывает проблемы с воспроизводством видео. Об этом сообщает портал Downdetector.

По данным портала, больше всего жалоб на сбои в работе видеохостинга поступило из США.

Проблемы с просмотром видео испытали 59% пользователей, ещё 24% не смогли загрузить главную страницу хостинга, 16% не смогли войти на страницу под своим аккаунтом.

Напомним, 6 декабря работа социальных сетей Facebook и Instagram была остановлена из-за сбоя.

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