Париж, , 19:56 — REGNUM На вооружение Военно-воздушных сил Франции официально приняты модернизированные истребители Rafale модификации F3-R, сообщает 12 декабря Flightglobal.

Разработка этой версии французского истребителя велась специалистами компаний Dassault, MBDA, Safran и Thales с 2013 года.

Боевые самолёты версии F3-R официально одобрены к использованию в ВВС и ВМС Франции.

Истребители Rafale F3-R оснащены новой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, системой автоматического уклонения от столкновения с землей и комплексами управления расширенной номенклатурой бортового вооружения.

Главным образом, речь идёт о возможности применять ракеты MBDA Meteor и бомбы Safran AASM с системой спутникового наведения.

По утверждению французских СМИ, командование ВВС страны считает, что имеющийся у них истребитель четвертого поколения Dassualt Rafale имеет запас для модернизаций и может прослужить до 2070 года, когда планируется создать боевой самолёт шестого поколения, игнорируя работы над пятым.

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