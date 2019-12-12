Санкт-Петербург, 12 декабря 2019, 19:07 — REGNUM Дальнейшую судьбу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором 12 декабря произошел масштабный пожар, можно будет определить только после полной ликвидации огня и детального осмотра корабля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал информированный источник, близкий к ВМФ и кораблестроительной отрасли.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
Mil.ru

«Надо ждать результатов осмотра. До получения результатов работы комиссии просто бессмысленно что-то гадать», — отметил собеседник агентства.

В то же время он высказал мнение, что ремонт авианосца необходимо продолжить до полного завершения, поскольку с наличием в боевом составе ВМФ России такого корабля связан престиж страны.

«Построить новый авианосец пока что невозможно. Надо просто сохранять палубную авиацию на том, что есть», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что без «Адмирала Кузнецова» это сделать невозможно, даже при наличии у ВМФ наземного авиационного испытательного тренировочного комплекса «НИТКА» в Крыму.

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«Лётчиков палубной авиации без корабля не сохранить, так как даже на полностью исправном крейсере не всё ладно в части подготовки, — отметил источник. — Не к китайцам же и индусам проситься».

Собеседник агентства также не исключил, что после сегодняшнего ЧП в руководстве структур, причастных к ремонту авианесущего крейсера, могут произойти серьезные кадровые перестановки.

Напомним, по последним данным, количество пострадавших при возгорании на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12 человек. В числе пропавших без вести — трое. На данный момент идёт проливка места пожара.

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