Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге лифтбек Rapid второй генерации для российского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внешний вид серийного автомобиля схож с изображениями на официальных скетчах и зарисовках. Решётка радиатора имеет шестиугольную форму, а передние фонари заострены. Стоит отметить, что вместо фирменной эмблемы Skoda на крышке багажного отделения появилась надпись.

В салоне машины появилось двухспицевое рулевое колесо и информационно-развлекательный комплекс с дисплеем, расположенным над центральной консолью. В качестве дополнительной опции покупателю предлагается цифровая панель приборов.

Лифтбек имеет три мотора на выбор: атмосферный агрегат рабочим объёмом 1,6 л максимальной мощностью 90 и 110 «лошадей» и турбодвигатель TSI мощностью 125 л. с. объёмом 1,4 л.

Напомним, в Санкт-Петербурге в самом большом планетарии Европы чешская компания Skoda auto Россия официально представила модель Karoq. Премьера новинки проходила в формате яркого мультимедийного шоу.

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