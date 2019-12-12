Берлин, , 14:18 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил следующую генерацию компактного кроссовера GLA. Об этом сообщается на сайте TopGear.

Новое авто создано на базе платформы нового A-Class. Соответственно и линейка двигателей и внешний вид уже знакомы по соплатформенным автомобилям. Машина позиционируется автокомпанией, как «самый технологичный кроссовер в своем классе».

Стоит отметить, что новый GLA стал меньше предыдущей версии на 14 мм и выше на 104 мм. При этом колесная база стала немного больше.

Кроме того, автопроизводитель снабдил автомобиль адаптивным круиз-контролем, системой контроля слепых зон, автоматическим торможением в экстренных ситуациях и системой предупреждения о возможном столкновении. Также в новой генерации GLA имеется система кругового видеообзора.

Для покупателей будут предложены два агрегата: 163-сильный турбированный мотор от Daimler и Renault рабочим объёмом 1,33 л и и 306-сильная турбированная «четверка» объёмом 2 л. Моторы работают соответственно с 7-скоростным «роботом» и 8-скоростным спортивным «автоматом» AMG SpeedShif DCT.

Ожидается, что продажи новинок на европейском авторынке стартуют весной 2020 года.

Напомним, в октябре текущего года продажи новых машин Mercedes-Benz в РФ составили 3787 единиц, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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