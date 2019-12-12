Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda auto Россия официально представил в Санкт-Петербурге модель Karoq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель была представлена в самом большом планетарии Европы в Санкт-Петербурге в формате яркого мультимедийного шоу.

Сообщается, что для полной подсветки купола было использовано 39 проекторов, а для создания эффекта погружения в космос использовались кадры NASA, лазеры и другое световое оборудование. Автопроизводитель даже заказал у композиторов специально для этого мероприятия написать несколько музыкальных композиций.

Напомним, моторная линейка Karoq для РФ состоит из двух движков. Первый имеет отдачу 100 «лошадей», а второй — 150 л. с.

Напомним также, что в начале декабря текущего года дилеры Skoda в Санкт-Петербурге приступили к приёму заказов на рестайлинговую модель Skoda Superb. Покупателям автомобиль предлагается в двух комплектациях — Ambition и Style.

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