Берлин, , 11:56 — REGNUM Немецкая автокомпания Audi тестирует два варианта спецкостюма Paexo от Ottobock и Skelex 360 от Skelex, работающих по принципу экзоскелета. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Тестирование экзоскелетов

Carsweek.ru

Экзоскелеты разрабатывались для помощи специалистам компании в решении производственных задач. Экзоскелеты испытывали около 60 специалистов Audi в разных зонах автозавода в течение нескольких недель. Спецкостюм тестировали работники в сборочном и лакокрасочном цехах, а также на основном производстве в Ингольштадте.

В результате эксперимента выяснилось, что специальные костюмы могут не только повысить эффективность труда рабочих, но и снизить их утомляемость.

Сообщается, что устройство носится на плечах, как обычный рюкзак. Крепится экзоскелет вокруг бедер специальным поясом. Привод у костюма механический.

Напомним, в начале октября в России на тестовом полигоне Юго-Западного государственного университета города Курск был протестирован экзоскелет для горняков и металлургов. В испытаниях приняли участие 60 представителей 12 крупнейших компаний.

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