Амстердам, , 11:52 — REGNUM В ночь с 10 по 11 декабря Голландские железные дороги впервые провели испытание беспилотной электрички. В компании сообщили, что испытания прошли успешно.

Поездка электрички продлилась около пятнадцати минут. Во время поездки, в частности, испытывались торможение и остановка у платформы. Электричка отправилась и прибыла по расписанию. В ближайшие месяцы пройдут новые испытания, в ходе которых будет проверяться взаимодействие беспилотной электрички с другими железнодорожными составами, а также поведение электрички на скользких рельсах.

Во время всех испытаний в кабине находится машинист. В голландских ЖД сообщили, что профессия машиниста не исчезнет, но при этом изменятся задачи машиниста. В частности, машинист может перехватить управление в случае возникновения внештатных ситуаций.

Впрочем, ожидается, что первая беспилотная электричка поедет ещё не скоро, поскольку бóльшая часть железнодорожной сети Нидерландов не обладает нужной технологией.

Из-за роста пассажиропотоков ожидается, что уже к 2027 г. железные дороги в Нидерландах достигнут предельного уровня загруженности, что гораздо раньше планируемого. Беспилотная электричка представляется одной из возможностей максимально эффективного использования имеющейся инфраструктуры.