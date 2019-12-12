Пушкино, Московская область, , 13:27 — REGNUM В подмосковную больницу имени проф. Розанова В.Н. закупили новое оборудование для проверки зрения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В больницу поступил новый анализатор поля зрения, с помощью которого после обследования первых 50 пациентов удалось выявить патологии, незамеченные ранее. Как пояснила заведующая офтальмологическим отделением больницы Наталия Данилина, аппарат предназначен для определения границ поля зрения и оценки световой чувствительности в условиях дневного, сумеречного и ночного зрения.