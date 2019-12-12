Токио, , 10:27 — REGNUM Автомобиль Toyota Aygo может получить электрический электромотор, заявил генеральный директор Toyota Motor Europe Йохан Ван Зил. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

На данный момент бензиновая версия модели Aygo собирается на заводе PSA Group в чешском городе Колине. Производительность предприятия составляет не менее 300 тыс. автомобилей ежегодно и это далеко не предел. Сейчас у модели Toyota Aygo нет не только электрической версии, но и гибридной модификации. Вот только зоны с нулевым уровнем выбросов появились во многих городах Европы, что вынуждает автопроизводителей выпускать электрифицированные модели.

Напомним, с января по октябрь 2019 года японская компания Toyota продала в Европе 83 030 единиц Aygo. Это на 3,7% больше уровня продаж прошлого года.

Напомним также, что в начале декабря стало известно, что новая модель Toyota Wildlander будет создана на базе автомобиля RAV4, а в моторной линейке у неё будут два агрегата мощностями 171 л. с. и 222 л. с.

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