Мурманск, , 10:05 — REGNUM В Мурманской области внедрили систему онлайн-мониторинга гололедообразования на сетях электропередачи. Об этом губернатору региона сообщил глава «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, система онлайн установлена на воздушных линиях, находящихся на значительном удалении и в местах с высокой влажностью, из-за которой на проводах образуется наледь. Теперь специалисты могут прямо из кабинета оценивать, насколько критична масса льда и каковы риски отключения ЛЭП. На основании этих данных на очищение проводов направляются бригады энергетиков.

«Внедрение уникальной для Северо-Запада страны системы — часть нашей работы по цифровизации электросетевого комплекса. Такое оборудование позволяет нам получать объективную информацию — основу для принятия эффективных и быстрых решений», — отметил Артем Пидник.