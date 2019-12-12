Мурманск, 12 декабря 2019, 10:05 — REGNUM В Мурманской области внедрили систему онлайн-мониторинга гололедообразования на сетях электропередачи. Об этом губернатору региона сообщил глава «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, система онлайн установлена на воздушных линиях, находящихся на значительном удалении и в местах с высокой влажностью, из-за которой на проводах образуется наледь. Теперь специалисты могут прямо из кабинета оценивать, насколько критична масса льда и каковы риски отключения ЛЭП. На основании этих данных на очищение проводов направляются бригады энергетиков.