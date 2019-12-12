Берлин, , 09:44 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Lumma Design представила рестайлинговый Mercedes-Benz G-Class с аэродинамическим обвесом из углеволокна. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Называется обновлённое авто CLR G770. Оно получило стильный задний спойлер на крыше, крышку запасного колеса, а также модернизированный капот. Все эти элементы созданы из углеволокна. Кроме того, они имеют лакированную голую карбоновую отделку.

Отдельно у внедорожника стоит отметить планку над лобовым стеклом с четырьмя светодиодами и зеркальными крышками.

Сообщается, что в стандартной комплектации рестайлинговый G-Class «обут» в 22-дюймовые кованые диски с шинами размером 325/35. Однако тюнинговая компания рекомендует использовать 23-дюймовые диски с шинами 305/35. Отмечается, что оба комплекта имеют «специальные проставки», которые разработала компания.

Напомним, концерн BMW намерен значительно нарастить инвестиции в Южной Корее. В планах автопроизводителя увеличение численности персонала центра НИОКР до 29 человек, а также создание дополнительных производственно-исследовательских мощностей. На эти цели планируется инвестировать 11 млн долларов.

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