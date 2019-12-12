Стокгольм, 12 декабря 2019, 09:20 — REGNUM На тестах в Швеции фотошпионам удалось заснять прототип полностью электрического кроссовера BMW iX2. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Электрический кроссовер BMW iX2
Электрический кроссовер BMW iX2
Motor1

По имеющейся информации, электрокар получит электрическую установку пятой генерации, а также большой запас хода.

Внешний вид замеченного прототипа похож на будущую модель X2 xDrive 25e. При этом наклейки «Hybrid Test Vehicle», которые были на прототипах плагин-гибридного исполнения модели X2, на BMW iX2 были заменены наклейками «Electric Test Vehicle».

Стоит отметить, что у тестовой машины были две топливные крышки, что и у плагин-гибридной модели X2. Противотуманные фонари у серийной версии модели, скорее всего, будут интегрированы в фары.

Информацию о силовой установке бренд пока не раскрывает. Однако ожидается, что электрическая версия кроссовера X2 будет снабжена электрическим мотором BMW пятой генерации. Этот же двигатель потом установят в SUV iX3, седан i4 и еще один SUV iNext.

Напомним, инженеры BMW двигаются в направлении электрификации всего модельного ряда компании, а от использования ДВС автопроизводитель полностью откажется.

Напомним также, что из-за подорожания в РФ утилизационного сбора в 2020 году компания BMW Group Россия планирует поднять стоимость почти всех своих моделей на 2% с 1 января 2020 года.

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