Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) планирует расширить свою модельную линейку Jeep, выпустив десять плагин-гибридных внедорожников, среди которых несколько моделей будут полностью электрическими, заявил глава компании Кристиана Мёньера. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Выступая на мероприятии Jeep Drive в Новой Зеландии глава компании отметил, что в стратегии концерна указано, что в течении пяти лет основное внимание будет уделено электрификации брендов, входящих в Fiat Chrysler Automobiles.

Первой компанией, которая будет реализовывать этот план станет Jeep. Уже к 2022 году в модельной линейке автопроизводителя будет 10 плагин-гибридных моделей и несколько полностью электрических машин.

Как заявил Мёньера, этот шаг позволит Jeep стать «самым экологичным брендом, который производит внедорожники и кроссоверы».

Напомним, на автовыставке Specialty Equipment Market Association (Sema) Show в Лас-Вегасе «золото» среди полноприводных автомобилей сегмента SUV получил вседорожник Jeep Wrangler.

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