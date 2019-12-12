Пекин, , 08:19 — REGNUM Первая в Китае государственная производственная лаборатория технологий и систем медиаконвергенции была представлена новостным агентством Синьхуа 11 декабря.

Лаборатория, созданная Синьхуа, нацелена на необходимость развития в эпоху всевластия массовой информации с использованием передовых технологий в интересах конвергенции СМИ. В фокусе лаборатории — работа с технологиями искусственного интеллекта при производстве новостей. Лаборатория будет проводить исследования на основе базовых теорий и инноваций по ключевым технологиям. В частности, будут вестись разработки в области коллаборации компьютера и человека, анализа межмедийной информации, а также прочих сложных задач.

Интеграция передовых технологий будет осуществляться на уровне сбора новостей, их производства и распространения, а также получения обратной связи. Для этого Синьхуа разработало «медиамозг» с интеграцией облачных вычислений, спутникового слежения и искусственного интеллекта.