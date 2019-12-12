Пекин, , 08:13 — REGNUM Китайская компания OPPO Electronics, производящая смартфоны и другую высококлассную электронику премиум-класса, планирует в будущем выпускать автомобили, заявил глава компании Тони Чэнь. Об этом сообщается на сайте китайского специализированного издания IThome.

Компания OPPO продолжает расширять сферу своей деятельности. Однако, если планы по выпуску авто и осуществятся, то не ранее, чем через десять лет. На данный момент никакой конкретики нет, но если судить по последним проектам китайского производителя, то можно предположить, что компания способна произвести машину, оснащённую множеством «умной» электроники.

По его словам, в ближайшие три года OPPO планирует развивать технологии в сфере мобильных устройств («умные» часы и наушники), а также планирует освоить производство процессоров. На эти цели компания направит 7 млрд долларов.

Напомним, вице-президент китайского производителя OPPO Брайан Шен 28 ноября текущего года заявил, что компания разрабатывает смартфон под именем Reno3 Pro, который станет одним из самых тонких 5G-смартфонов с поддержкой двух сим-карт в своём ценовом сегменте. Его толщина составит 7,7 мм.

Напомним также, что на данный момент продуктами и сервисами от OPPO пользуются по всему миру более 250 млн человек.

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