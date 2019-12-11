Берлин, , 23:44 — REGNUM Основной боевой танк нового поколения, совместно разрабатываемый Германией и Францией, будет создан к 2035 году, сообщается в отчёте военного ведомства ФРГ.

До этого срока, отмечают в Берлине, будет проводиться модернизация имеющихся на вооружении танков типа Leopard-2.

В отчёте министерства обороны Германии представлен график реализации проекта Main Ground Combat System (MGCS) по созданию танков нового поколения.

Германские военные считают, что к 2035 году будут исчерпаны все ресурсы модернизации танка Leopard-2, и эта машина не сможет полностью соответствовать новым угрозам и боевым задачам.

При этом отмечается, что в период с 2019 по 2025 год должны быть представлены и отобраны инновационные концепции для исследования архитектуры будущей платформы боевого танка нового поколения.

К 2027 году должен быть представлен опытный образец прототипа боевой машины MGCS для подтверждения требований заказчика.

Доработка прототипа запланирована на период с 2028 по 2035 год, с которого танки нового поколения пойдут в войска.

Как сообщало ИА REGNUM, программа создания перспективного боевого танка реализуется совместно Германией и Францией, но на данный момент Германия играет в нём главную роль.

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