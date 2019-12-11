Вашингтон, , 20:39 — REGNUM В США компания Sarcos Robotics презентовала экзоскелет Guardian XO, позволяющий человеку легко поднимать груз весом в 90 кг. Видеоролик с демонстрацией возможностей аппарата опубликован в Сети.

Разработчики утверждают, что максимальную нагрузку человек ощущает как вес, не превышающий 4,5 кг.

Серийный выпуск экзоскелета Sarcos Robotics намечен на 2020 год, при этом сообщается, что первые заказчики могут получить аппараты уже в январе.

Датчики экзоскелета «считывают» движения человека, копируя и усиливая его действия. Sarcos Robotics позволяет двигаться со скоростью 5 км/час, сменные аккумуляторы обеспечивают питание экзоскелета на протяжении от двух до восьми часов.

По информации некоторых СМИ, некоторое количество экзоскелетов от Sarcos Robotics уже приобрели Военно-морские и Военно-воздушные силы США для применения при разгрузочно-погрузочных работах.

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