Нью-Дели, 11 декабря 2019, 20:10 — REGNUM В Индии осуществлен успешный запуск и вывод на расчётную околоземную орбиту сразу десяти спутников. Проект реализован Индийской организацией космических исследований (ISRO), сообщает 11 декабря Синьхуа со ссылкой на СМИ Индии.
Девять космических аппаратов представляют собой коммерческие спутники связи, которые принадлежат сразу четырем странам. Десятый аппарат (RISAT-2BR1) предназначен для дистанционного зондирования Земли.
Вывод аппаратов на орбиту одной ракетой PSLV-C48 на военном языке означает очередное подтверждение владения Индией технологиями создания ракетных вооружений с разделяющейся головной частью (РГЧ), способной нести несколько ядерных или обычных зарядов.