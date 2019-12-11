Севастополь, 11 декабря 2019, 17:11 — REGNUM Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожил учебную цель крылатой ракетой «Калибр». Видео стрельб и поражения полигонной цели опубликовано 11 декабря телеканалом «Звезда».
Цель располагалась на удалении 250 км от корабля. Запущенная с борта фрегата «Адмирал Эссен» крылатая ракета достигла цели за 137 секунд. Попадание было зафиксировано беспилотными летательными аппаратами.
Мишенная позиция была расположена на береговом полигоне. ракетные пуски были осуществлены из акватории Чёрного моря.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря министр обороны России Сергей Шойгу призвал наращивать количество боевых кораблей, вооруженных крылатыми и гиперзвуковыми ракетами «Калибр» и «Циркон».
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