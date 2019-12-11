Токио, , 14:50 — REGNUM Модель Toyota Wildlander создана на базе модели RAV4. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Представленная в ноябре этого года на мотор-шоу в Гуанчжоу модель Wildlander имеет на выбор покупателя два агрегата.

Один из них 171-сильный атмосферный двигатель рабочим объемом 2 л. Второй представляет собой гибридную силовую установку, которая создана на базе 2,5-литрового мотора. Сообщается, что максимальная суммарная отдача агрегата равна 222 «лошадям». При этом оба мотора сочетаются с вариатором.

В зависимости от комплектации модели будут доступны три различных варианта привода: базовый DTC, который динамически распределяет крутящий момент; DTV — обладает возможностью подключения задней оси; E-Four, имеющий дополнительный электрический мотор на задней оси.

Напомним, по итогам октября текущего года бизнес-седан Toyota Camry стал лидером марки в РФ. За месяц модель приобрели 2685 автолюбителей. При этом продажи автомобиля сократились на 18% по сравнению с предыдущем годом.

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