Москва, , 14:25 — REGNUM Российская военная авиация находится на втором месте в мире по количеству единиц авиационной техники. Это следует из данных ежегодного исследования World Air Forces 2020, которое опубликовано 11 декабря в ведущем авиационно-космическом журнале Flight International.

По этим данным, у России в настоящее время имеется 4163 военных самолета и вертолета (8% от общего количества в мире), что является вторым показателем.

На первом месте США, имеющие 13 266 самолетов и вертолетов (25% от общемирового количества). На третьем — Китай, технический парк военной авиации которого составляет 3210 военных самолетов и вертолетов (6% от общемирового количества).

При этом, по сравнению с прошлым годом, военные авиапарки России и Китая незначительно увеличились, на 85 и 23 летательных аппарата соответственно, а авиапарк США снизился на 123 аппарата.

При этом эксперты Flight International отметили, что Россия и страны постсоветского пространства показали наибольшее количество роста авиации в строю. Так, в указанном регионе этот показатель вырос на 4%, в Азиатско-тихоокеанском регионе остался на прежнем уровне, а в США снизился на 1%.