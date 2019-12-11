Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM На российском форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге представили два гибридных вездехода «Русак» для экстремальных условий с пониженной температурой. Фото с вездеходами размещено на портале CarsWeek.Ru.

Гибридный вездеход «Русак» CarsWeek

Произвела гибридные вездеходы челнинская Группа компаний «Ком». Основной деятельностью этого предприятия является производство узлов и агрегатов трансмиссий.

Сообщается, что гибриды предназначены для транспортировки грузов в Арктику и Антарктиду. Внедорожник может быть как на колёсном ходу (с колёсной формулой 8×8), так и на гусеничном.

Эти вездеходы имеют гибридный силовой агрегат. При этом в экстремальных условиях с низкой температурой тяговый электрический привод работает лучше, чем классический двигатель внутреннего сгорания.

В линейке агрегатов у вездехода есть бензо-электрические либо дизель-электрические двигатели.

Вместимость «Русак» в колёсной версии составляет от 14 до 18 пассажиров, а его вес — 8 тонн. При этом грузоподъёмность машины составляет 2,5 т.

Гусеничная версия вездехода может транспортировать всего четырёх пассажиров. Зато она легче весит — всего три тонны при грузоподъёмности 0,5 т. Скорость передвижения вездеходов по суше равна 60 км/ч, а по воде — 10 км/ч.

Напомним, московская компания «Авторос» представила на автовыставке в ОАЭ 176-сильный вездеход Shaman 8×8. Машина оснащена дизельным мотором Iveco F1C рабочим объёмом 3 л с 5-скоростной «механикой». Стоит вездеход около 10,3 млн рублей.

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