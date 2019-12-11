Москва, , 12:56 — REGNUM В американском сегменте Международной космической станции (МКС) вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство, об этом 11 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA.

По словам специалиста подмосковного Центра управления полетами, туалет в российском сегменте МКС, который будут вынуждены посещать астронавты, функционирует нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в работе ассенизационно-санитарного устройства на американском сегменте МКС произошёл также в ночь на 27 ноября. При этом туалет на российском сегменте станции оставался исправен. На следующий день работоспособность WHC (ассенизационно-санитарное устройство) была восстановлена.

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