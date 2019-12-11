Москва, , 12:26 — REGNUM Японская автомобильная компания Datsun получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на рестайлинговую версию модели седана on-DO. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В документе указано, что новинка будет выделяться большей длиной, чем у базового авто. Этот размер увеличился с 4337 мм до 4345 мм. Однако остальные размеры рестайлингового автомобиля не изменились. Так, ширина машины будет равна 1700 мм, а высота составит 1500 мм. Расстояние между осями авто — 2476 мм.

В линейке двигателей обновлённого on-DO числятся все те же два агрегата: 87-сильный и 106-сильный двигатели рабочим объёмом 1,6 л. Моторы сочетаются с 5-позиционной «механикой» или 4-позиционным «автоматом» Jatco. Привод у машины предполагается только передний.

Какие будут изменения в экстерьере и интерьере модели пока неизвестно. Дата старта продаж рестайлингового Datsun on-DO тоже пока не сообщается.

Напомним, в России актуальную модификацию Datsun on-DO дилеры предлагают в шести комплектациях. Самая дешёвая из них стоит 490 000 рублей.

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