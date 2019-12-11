Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM В Роспатенте были зарегистрированы три новых наименования от «Группы ГАЗ»: GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Данные товарные знаки могут быть даны как машинам, так и другой продукции. Однако для чего именно будут использованы наименования — пока неизвестно.

Возможно, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъёмности, которую автопроизводитель планирует построить. Этот автомобиль сможет перевозить до 1 тонны грузов. Он может оказаться в модельной линейке между «Соболем» с грузоподъёмностью 800 кг и обычной «ГАЗелью» грузоподъёмностью до 1,5 тонны.

Что касается названия GAZelle City, то оно может достаться новой модификации микроавтобусов на базе модели NEXT. Стоит отметить, что данный микроавтобус обладает созвучным именем «Ситилайн».

Товарные же названия GAZelle Super и GAZelle Bonus возможно будут применяться для машин повышенной комфортности либо для новых топовых комплектаций.

Ранее компания ГАЗ представила среднетоннажник «ГАЗон Next 10 LNG/CNG» с газобаллонным оборудованием. Автомобиль создан для эксплуатации на больших расстояниях. Премьера новинки состоялась в рамках IX Петербургского международного газового форума.

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