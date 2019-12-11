Тольятти, Самарская область, , 11:17 — REGNUM Компания «GM-АвтоВАЗ» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на четырёхместную модификацию Chevrolet Niva. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В документах, размещённых в базе Росстандарта, указано, что Chevrolet Niva не только получит четыре посадочных места вместо пяти, но еще и станет меньше — на 500 мм по длине кузова. Таким образом, его размер снизится с 4240 до 3740 мм. Колёсная база авто станет короче на те же 500 мм и составит 2200 мм.

Двигатель у нового авто остался прежним — «атмосферник» максимальной мощностью 83 л. с. и рабочим объёмом 1,7 л. Агрегатироваться движок будет с 5-позиционной «механикой» и полноценной системой привода 4×4 с 2-ступенчатой раздаткой.

Дата премьеры сертифицированной новинки пока неизвестна.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре текущего года модель Chevrolet Niva купили 1920 российских автолюбителей. Таким образом, автомобиль попал в топ-25 самых продаваемых машин на авторынке России.

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