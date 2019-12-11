Вашингтон, 11 декабря 2019, 10:28 — REGNUM В сети появились фото камуфлированного прототипа обновленного пикапа Chevrolet Colorado. Снимки размещены на сайте Motor1.
Судя по фото новинка получила незначительные внешние изменения спереди.
Автомобиль ранее был замечен на юго-востоке американского штата Мичигана, недалеко от Милфордского испытательного полигона GM.
Камуфляжная плёнка на этом прототипе имеется только спереди. Она скрывает новую переднюю панель и изменения в капоте. При этом весь остальной кузов машины выглядит идентично текущей версии автомобиля.
Вероятно, главными отличиями являются новая верхняя и нижняя решётка с модернизированными блоками противотуманных фар. Однако передние фонари такие же, как и в текущем исполнении автомобиля.
Состав моторной линейки также останется неизменным, как и дизайн салона, хотя все же, возможно, будут добавлены некоторые новые элементы интерьера.
Премьера рестайлингового Chevrolet Colorado ожидается в начале-середине 2020 года.
Напомним, в начале декабря текущего года стало известно, что АвтоВАЗ подписал договор о выкупе половины акций совместного предприятия General Motors — АвтоВАЗ у General Motors. Таким образом, автомобили Chevrolet Niva будут в скором времени производиться под маркой Lada.
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