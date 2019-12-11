Вашингтон, , 10:28 — REGNUM В сети появились фото камуфлированного прототипа обновленного пикапа Chevrolet Colorado. Снимки размещены на сайте Motor1.

Рестайлинговый пикап Chevrolet Colorado Motor1

Судя по фото новинка получила незначительные внешние изменения спереди.

Автомобиль ранее был замечен на юго-востоке американского штата Мичигана, недалеко от Милфордского испытательного полигона GM.

Камуфляжная плёнка на этом прототипе имеется только спереди. Она скрывает новую переднюю панель и изменения в капоте. При этом весь остальной кузов машины выглядит идентично текущей версии автомобиля.

Вероятно, главными отличиями являются новая верхняя и нижняя решётка с модернизированными блоками противотуманных фар. Однако передние фонари такие же, как и в текущем исполнении автомобиля.

Состав моторной линейки также останется неизменным, как и дизайн салона, хотя все же, возможно, будут добавлены некоторые новые элементы интерьера.

Премьера рестайлингового Chevrolet Colorado ожидается в начале-середине 2020 года.

Напомним, в начале декабря текущего года стало известно, что АвтоВАЗ подписал договор о выкупе половины акций совместного предприятия General Motors — АвтоВАЗ у General Motors. Таким образом, автомобили Chevrolet Niva будут в скором времени производиться под маркой Lada.

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