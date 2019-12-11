Париж, , 08:22 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault готовится выпустить доступный субкомпактный кроссовер. Об этом сообщается на сайте IndiaNautosBlog.

Модель будет выпускаться для индийского рынка и некоторых других азиатских рынков.

Новинка построена на базе платформы CMF-A. Кроссовер длиной четыре метра пока известен под индексом HBC. Длина машины обусловлена тем, что в Индии авто размером не более четырёх метров имеют налоговые льготы.

Экстерьер и интерьер Renault HBC будут выполнены в современном фирменном стиле. Модель выделяется фирменной V-образной радиаторной решеткой и серебристой юбкой на переднем бампере. Кроме того, в качестве дополнительной опции будет доступен «внедорожный» обвес.

Под капотом субкомпактного кроссовера в качестве мотора установлен двигатель от Renault-Nissan-Mitsubishi рабочим объёмом 1 л. Ожидаемая максимальная мощность у новинки составит около 95 «лошадей». Движок агрегатируется с механической коробкой передач или вариатором. Привод у машины только передний.

Сообщается, что премьера новинки запланирована на первый квартал 2020 года. Она пройдёт в рамках индийского автосалона Auto Expo в Нью-Дели.

Напомним, представители компаний Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors провели первую встречу в штаб-квартире Renault в Париже по вопросу создания СП по разработке новых технологий в сфере автономного вождения и электромоторов.

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