Пекин, , 06:35 — REGNUM Рынок искусственного интеллекта в Китае, как ожидается, достигнет $11,9 млрд к 2023 году, говорится в Белой книге, опубликованной американской корпорацией International Data Corporation (IDC) и китайской информационной платформой QbitAI, передает агентство Синьхуа.

Как говорится в Белой книге, росту рынка искусственного интеллекта в Китае поспособствует политика максимального благоприятствования со стороны китайского государства. Доля Китая на глобальном рынке искусственного интеллекта должна достигнуть в 2019 году 12% при годовом росте на уровне 64%. Таким образом, Китай станет вторым по величине рынком искусственного интеллекта в мире.

В книге говорится, что китайские предприятия нарастят в 2019 году инвестиции в технологии искусственного интеллекта, а сфер применения и сценариев применения технологии станет больше. Самыми привлекательными направлениями применения станут сфера услуг, здравоохранение и телекоммуникации.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что рынок искусственного интеллекта в Китае достигнет $4,25 млрд к 2020 году при ориентировочном годовом росте 51,5%.

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