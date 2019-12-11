Москва, , 04:50 — REGNUM Российская компания ООО «Промтехнология», занимающаяся производством винтовок и карабинов, разработала модификацию штурмовой винтовки США AR-15 (она же М16) под автоматный патрон калибра 7,62×39 мм, сообщила 11 декабря пресс-служба компании.

Отечественная модификация винтовки AR-15 прошла испытания «русским» калибром 7,62 мм. Такая пуля двукратно превышает вес пули «родного» патрона 5,56 и обладает большей энергией на всех дистанциях. Наши оружейники смогли при этом сохранить параметры отдачи и массогабаритные характеристики неизменными.

Также разработана армейская модификация с функцией автоматического огня. Удалось серьёзно повысить точность и ресурс оружия в сравнении с оригиналом. Сейчас на испытаниях ресурса количество выстрелов на ствол более 17 тысяч при точности и кучности в пределах нормы.

В сентябре 2019 компания начала серийное производство аналога AR-15 в калибре 5,56×45 мм.

AR-15 в 1962 году была принята на вооружение армией США как M16 и до сих пор «в строю». Выпущено более 8 млн экземпляров винтовки, включая модификации и гражданские версии.