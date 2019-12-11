Москва, , 04:49 — REGNUM В 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проведут столько же учений, что и в 2019 году — более двухсот. Об этом заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер заявил в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 11 декабря.

По его словам, система подготовки войск совершенствуется ежегодно. Тем не менее, прошедший год показал, что это количество — более 200 учений различного уровня — является оптимальным для необходимого повышения полевой выучки личного состава РВСН. Поэтому и в следующем году количество учений не изменится.

Сивер подчеркнул, что несмотря на то, что продолжительность мероприятий останется той же, их интенсивность будет изменена. По его словам, самые масштабные учения ракетчиков будут проведены на территории Оренбургской и Иркутской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе Ракетных войск стратегического назначения имеется около 200 стационарных и 200 мобильных пусковых установок.

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