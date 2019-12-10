Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Военно-морские силы США намерены провести переговоры и заключить контракт с компанией Bell на размещение вооружения на беспилотном вертолёте MQ-8C Fire Scout. Об этом пишет ресурс Flight Global.

MQ-8C является беспилотной версией гражданского вертолёта Bell 407. Его планер изготовлен компанией Bell, но различные беспилотные средства управления полётом, а также средства разведки и наблюдения интегрированы компанией Northrop Grumman.

ВМС США объявили о первоначальном эксплуатационном потенциале MQ-8C в июне 2019 года. Это позволило начать обучение специалистов флота. Развёртывание данного беспилотного летательного аппарата на борту кораблей прибрежной зоны запланировано на 2021 год.

Эксперты полагают, что MQ-8C сможет нести такую же боевую нагрузку, как и пилотируемый вертолёт MH-60 Seahawk, выполняющий функции охотника за подводными лодками и надводными кораблями. Речь идёт о торпедах, ракетах Hellfire и передовых высокоточных ракетах.

В ноябре 2019 года ВМС США объявили, что намерены добавить MQ-8C терминал связи Link 16. Это позволит MQ-8C и MH-60 напрямую обмениваться информацией, включая данные о целях, вместо того, чтобы передавать сообщения через корабль прибрежной зоны.

По информации компании Northrop Grumman, в течение следующих нескольких лет планируется поставить ВМС США 38 беспилотников MQ-8C.