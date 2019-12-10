Москва, , 16:44 — REGNUM Корвет проекта 20 350 «Гремящий» проходит очередной этап испытаний. На данном этапе были выполнены стрельбы в Белом море. Корвет отстрелялся крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

Таким образом была проведена проверка действия главного оружия корабля. Кроме этого, в условиях открытого моря будут протестированы все механизмы и системы корвета. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство обороны России.

Корвет «Гремящий» построили на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Корабль предназначен для поиска и уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, для обеспечения высадки десанта, а также для решения других боевых задач в ближней морской зоне. Как сообщало ИА REGNUM корвет «Гремящий» в 2020 году войдёт в состав Тихоокеанского флота России.

От кораблей данного класса предыдущих серий корвет отличается наличием универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 (УКСК 3С14), российской корабельной вертикальной пусковой установки производства концерна «Моринформсистема-Агат». Эта установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет «Калибр», ракет «Оникс», «БраМос», а также перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон», имеющих дальность полёта более 1000 километров и скорость около 9 Махов.

«Гремящий» обладает пониженной оптической, радиолокационной и акустической заметностью. Усилены и его средства ПВО за счёт увеличения количества ячеек для зенитных ракет комплекса «Редут» до 16 штук.

Ранее автор ИА REGNUM пришёл к выводу, что развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе кораблей с новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон» станет очень эффективным мультипликатором силы для российского Военно-морского флота и очень важным условием для будущего регионального порядка.