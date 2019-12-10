Москва, , 14:37 — REGNUM Чем больше в России будет транспорта, работающего на газомоторном топливе, тем экологичнее будет бизнес, считает заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Ассоциация европейского бизнеса обратилась в правительство РФ с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».

Эту идею Гребенько оценил положительно, так как государство должно стимулировать использование техники более высокого экологического класса.

«Эта мера будет способствовать повышению конкурентоспособности газовых грузовиков, — сказал Гребенько. — Однако основное ограничение в расширении использования таких транспортных средств связано с недостаточной сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и более высокой стоимостью газовых грузовиков, поэтому существенного изменения в приобретении не произойдёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в России к 2024 году число газовых заправок может вырасти до тысячи.

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