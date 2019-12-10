Москва, 10 декабря 2019, 14:37 — REGNUM Чем больше в России будет транспорта, работающего на газомоторном топливе, тем экологичнее будет бизнес, считает заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Ассоциация европейского бизнеса обратилась в правительство РФ с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».
Эту идею Гребенько оценил положительно, так как государство должно стимулировать использование техники более высокого экологического класса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в России к 2024 году число газовых заправок может вырасти до тысячи.
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