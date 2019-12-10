Москва, , 14:28 — REGNUM Развитию в России газомоторного транспорта мешает то, что в стране очень мало соответствующих АЗС, считает генеральный директор транспортной компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Ассоциация европейского бизнеса призвала обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».

По мнению Иевлева, введение таких льгот — это хороший способ стимулировать автоперевозчиков переходить на газомоторную технику. Как подчеркнул эксперт, горючее — одна из ключевых составляющих в себестоимости перевозки, и поэтому выгоднее использовать более дешёвое газовое топливо. Сложность ситуации, однако, заключается в том, что в РФ очень мало соответствующих АЗС, а поэтому для стимулирования развития в РФ газомоторного транспорта более эффективным было бы сначала введение льгот и для битопливных транспортных средств.

«Мы активно изучаем рынок транспортных средств и тестируем различные модели ведущих мировых производителей. У нас есть опыт перевозок на компримированном природном газе, на сжиженном природном газе, сейчас активно тестируем двухтопливные автомобили. Пока ни один из вариантов не достиг оптимальных параметров, возможно, ситуация изменится, если будет реализована инициатива с льготным «Платоном», — подытожил Иевлев.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», Ассоциация европейского бизнеса обратилась к вице-премьер министру РФ Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».

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