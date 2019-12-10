Москва, 10 декабря 2019, 14:28 — REGNUM Развитию в России газомоторного транспорта мешает то, что в стране очень мало соответствующих АЗС, считает генеральный директор транспортной компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев. Об этом он заявил 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Ассоциация европейского бизнеса призвала обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».
По мнению Иевлева, введение таких льгот — это хороший способ стимулировать автоперевозчиков переходить на газомоторную технику. Как подчеркнул эксперт, горючее — одна из ключевых составляющих в себестоимости перевозки, и поэтому выгоднее использовать более дешёвое газовое топливо. Сложность ситуации, однако, заключается в том, что в РФ очень мало соответствующих АЗС, а поэтому для стимулирования развития в РФ газомоторного транспорта более эффективным было бы сначала введение льгот и для битопливных транспортных средств.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», Ассоциация европейского бизнеса обратилась к вице-премьер министру РФ Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».
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