Сеул, , 13:10 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Hanjin Havy Industries построит десантные катера для военно-морских сил страны. Об этом Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, Hanjin Havy Industries совместно с представителями управления подписали контракт на строительство двух высокоскоростных десантных катера на воздушной подушке. Общая стоимость контракта составила 316 млрд (~$265 млн).

Согласно проекту, десантный катер, управляемый пятью членами экипажа, сможет развивать скорость до 40 узлов (70 км/ч), а также перевозить до 150 десантников или один танк.

Отметим, что в настоящее время южнокорейская компания Hanjin Havy Industries & Construction также занимается строительством восьми десантных катеров, включая катера на воздушной подушке LSF-II и LSF-I.