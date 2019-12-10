Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Компания Volvo проводит в Швеции финальные испытания моделей S90, V90 и V90 Cross Country на дорогах общего пользования. Снимки тестируемых моделей размещены на сайте Motor1.

Volvo в Швеции на финальных тестах Motor1

Из фотографий видно, что автокомпания решила испытать новые седан, универсал, и кросс-универсал в суровых зимних условиях.

Стоит отметить, что у обновлённых версий не сильно изменился экстерьер. Из внешних изменений можно выделить радиаторную решетку. Она получила более вогнутые поперечные ребра. Также автопроизводители изменили рисунок задних фонарей.

Какие имеются новшества в салоне авто — неизвестно, однако ожидать каких-либо сильных изменений не стоит. Единственное, что может быть точно изменено, так это мультимедийно-информационная система. Вероятно, в машине будет установлен экран большего размера. Также автокомпания может предложить новое поколение комплекса активной безопасности.

Премьера рестайлинговых версий ожидается в 2020 году.

Напомним, в ноябре текущего года компания Volvo Car Russia реализовала в России 959 новых моделей, что на 6% больше, чем в ноябре прошлого года. За десять первых месяцев 2019 года в России было куплено 7699 машин Volvo. Это на 12,3% больше прошлогоднего уровня.

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