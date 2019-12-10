Лондон, , 10:27 — REGNUM Британская автокомпания Jaguar увеличила запас хода своей электрической модели I-Pace на 20 км за счёт новой прошивки. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Компания Jaguar взяла пример с Tesla, увеличив запас хода автомобиля с 470 км до 490 км за счет оптимизации работы мотора и коробки передач.

Сообщается, что новая прошивка рестайлингового I-Pace была создана на основе опыта подготовки машины к гоночной серии I-Pace eTrophy.

Обновление ПО для электрокроссовера I-Pace оптимизировало управление аккумуляторами, системами охлаждения и приводом. Кроме того, удалось увеличить эффективность полностью электрической трансмиссии. Стоит отметить, что в техническом плане сама батарея, агрегат и другие части авто остались без изменения.

Автовладельцам, желающим увеличить запас хода своих электромобилей, необходимо посетить дилерские центры Jaguar для перепрошивки.

Напомним, компания Jaguar завершает производство седана XJ «коллекционной» спецверсией под именем XJ Collection Special Edition из 300 экземпляров. Модели будут продаваться только в США по стоимости от 85 тыс. долларов (около 5,5 млн рублей).

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